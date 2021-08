Furia No Tav in Val di Susa. Due agenti restano feriti nell'assalto con bombe carta, pietre e fumogeni

01 agosto 2021 a

Un’altra giornata di passione in Val di Susa dove due poliziotti sono rimasti feriti durante gli scontri che hanno visto contrapposte le forze dell’ordine agli scalmanati No Tav. Per questioni di sicurezza è stato necessario anche chiudere l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia, riaperta solo in serata. Sarebbero stati oltre 150 gli attivisti No Tav, appartenenti all’ala oltranzista, che hanno partecipato all’ennesimo assalto per protestare contro la costruzione del tunnel ferroviario. Proprio in questi giorni, nella valle, è in corso il "Festival Alta Felicità", organizzato dal Movimento che si oppone all’opera. I manifestanti sono partiti in corteo nel primo pomeriggio per quella che hanno definito la "gita al mostro" di Chiomonte. In testa lo striscione «Siamo la natura che si ribella». Una parte di loro si è poi separata dal gruppo imboccando i sentieri alti.

Dopo aver effettuato l'abbattitura del cancello, una trentina di attivisti ha tagliato parti di concertina con le cesoie. Bombe carta, pietre e fumogeni sono stati lanciati contro gli agenti che hanno risposto con i lacrimogeni. «I manifestanti - si leggeva ieri in un post sui social dei No Tav - sono arrivati in Val Clarea con l’obiettivo di arrivare al Presidio Permanente dei Mulini». Ad attenderli, scrivono ancora i manifestanti, «il solito sbarramento della strada principale, posto a difesa del Cantiere Tav di Chiomonte e di chi lo "protegge". La determinazione di questa gita è tanta, i/le tanti/e ragazzi/e venuti/e da tutta Italia, tra cori e battiture,esprimono la loro contrarietà a questa grande opera».

