Tutta colpa dei giovani: ad In Onda va in scena il processo ai ragazzi per la nuova ondata Covid

Colpa dei giovani: la nuova ondata di contagi del Covid è dovuta agli spostamenti dei ragazzi in giro per l’Europa. Questa la teoria portata avanti da Concita De Gregorio nella puntata del 30 luglio di In Onda, programma di La7 condotto dalla giornalista in compagnia di David Parenzo. La De Gregorio riferisce le ultime notizie su Mykonos e Santorini e il boom dei contagi e poi con totale disinvoltura accolla ogni responsabilità ai ragazzi più giovani: “Siamo alla fine di luglio e si può immaginare, vista l’età media dei contagiati, che quello che sta succedendo è che molti giovani ragazzi sono andati in vacanza e in vacanza saranno andati al ristorante, in discoteca, sulla spiaggia, da qui l’aumento dei contagi”.

Interviene Enrico Mentana, direttore del Tg di La7, che però cerca di sviare il discorso e spostare il mirino puntato sui giovani: “Hanno vissuto possiamo dire. La varainte Delta è molto più contagiosa e pervasiva e come tale ha colpito. Per fortuna però la variante Delta non è più pericolosa, anche se molto contagiosa. Non è che ha fatto aumentare così tanto ricoveri, terapie intensive e decessi da far temere una nuova ondata come quelle del passato. È ovvio che bisogna stare attenti, è che non ci può essere il liberi tutti a causa di questa variante. Il Green pass impedisce che non si debba richiudere per colpa della variante Delta”.

