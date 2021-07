Senza green pass niente stipendio. La lettera di Sterilgarda ai dipendenti fa scattare il boicottaggio No Vax

28 luglio 2021 a

Senza green pass lo stipendio è a rischio. Lo strappo dell'azienda alimentare Sterilgarda di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, fa discutere e rappresenta un'accelerazione sulla misura chiesta da Confindustria al governo. Facendo infuriare chi non vuole e non può vaccinarsi e che annuncia il boicottaggio di latte e affini prodotti da Sterilgarda.

"Dal mese di settembre 2021, a chi risulterà privo di green pass per la mancata sottoposizione all’iter vaccinale" potrebbero essere "attribuite mansioni diverse da quelle normalmente esercitate e tali da escludere rischi di contagio per contatti con altri dipendenti". Ma, se la modifica della mansione non fosse possibile, è previsto che "il lavoratore non verrà ammesso in azienda, con sospensione della retribuzione", si legge nella lettera inviata ieri, martedì 28 luglio, ai dipendenti. In un primo momento si era diffusa la voce che sarebbe stato previsto il licenziamento per chi non si sarebbe adeguato, evenienza smentita oggi dall'azienda con una comunicazione ufficiale: "In nessuna parte del testo si è mai minacciato di licenziare alcuno. Abbiamo fatto presente che il diritto alla salute dei dipendenti e delle loro famiglie deve essere salvaguardato al pari del diritto di ognuno".

È stato avviato un avviato un tavolo con la rappresentanza sindacale unitaria interna al gruppo e con il medico del lavoro che segue la società, così da trovare la soluzione più idonea per la salute e il lavoro di tutti.

Intanto il nome dell'azienda è diventato un hashtag di tendenza su Twitter con molti utenti che chiedono a gran voce il boicottaggio dei prodotti. "Ho comprato per anni il latte Sterilgarda. Non accadrà più e invito tutti quanti a boicottare l'azienda che, obbligando i dipendenti a lavorare solo col green pass e dunque a fare il vaccino Covid, si rende complice della dittatura sanitaria", scrive un tente. Altri invece difendono l'azienda: "Sterilgarda ha dimostrato di essere un'azienda seria. E voi, voi che volete boicottarla, soltanto perché richiede il green pass ai propri dipendenti, non meritate alcuna attenzione. Siete il 5% della popolazione. Faranno a meno dei vostri acquisti".

