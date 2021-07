"Ti vaccini e poi..." il sindaco De Luca azzanna Mario Giordano, rissa a Morning News

Giorgia Peretti 28 luglio 2021 a

Scoppia la rissa tra Cateno De Luca e Mario Giordano nella puntata di mercoledì 28 luglio di “Morning News”. Il programma di approfondimento estivo condotto da Simona Branchetti, in onda su canale 5 apre la puntata con il dibattito sul green pass ospitando il sindaco di Messina e il giornalista Mediaset.

Al centro della polemica le ultime manifestazioni “Io Apro” dei ristoratori, avvenuta nella giornata di martedì 27 luglio in piazza del Popolo a Roma. “È chiaro che dobbiamo vincere la pandemia ma non dobbiamo perdere i nostri diritti. – esordisce il conduttore di Fuori dal Coro- Si rischia di mandare al macero le nostre battaglie per la libertà e questo è un rischio che non dobbiamo correre. Sennò si fa una legge in cui si dice che il vaccino è obbligatorio con lo Stato che si prende le responsabilità non che mi fa fare il volontario obbligatoriamente. Questo è un assurdo”.

Poco dopo la parola passa al sindaco di Messina De Luca il qualche attacca apertamente le parole del giornalista: “Parlare di questi termini con un vaccino fatto mi sembra già di cattivo esempio. Lei usa il linguaggio di una persona che non si dovrebbe vaccinare. Questo lo voglio sottolineare”. La replica di Giordano non si fa attendere: “Ma perché? Io mi sono vaccinato ho la doppia dose ho il green pass. Posso dire che chiamare 'sorci' quelli che non si vaccinano è sbagliato?” (si riferisce al tweet di Roberto Burioni che paragonava i non vaccinati a dei ratti nda). “Lo può fare se è una persona che con coerenza non si vaccina, non se è vaccinato. – ribatte il sindaco- Ci spieghi perché si è vaccinato, questi sono messaggi sbagliati”.

I toni si scaldano, e Giordano risponde: “Ma come si permette sindaco mi scusi? Qual è il messaggio sbagliato mi dica? Che è sbagliato non curare uno che non si vaccina?”. De Luca è un fiume in piena: “Fino a quando si continuerà a fare la guerra sui vaccini e sulla salute delle persone e fare politica continuerete a fare impazzire il territorio”. Poi nel mirino dello sfogo del sindaco ci finisce anche Andrea Romano del PD, ospite in collegamento: “è importante introdurre l’obbligatorietà perché quando caricate sugli esercenti la responsabilità di controllare e gli chiudete l’attività se non controllano è lì l’altro dramma. Queste attività hanno subito la chiusura per oltre un anno e ora rischiano la chiusura perché diventano pubblici ufficiali”. Poi si infuria: “Non funziona, prendetevi la responsabilità di mettere l’obbligo. Basta con queste partite politiche, mi fanno schifo! Perché si parla della salute delle persone. Perché non la smettiamo con quest’altra buffonata?”. La conduttrice è costretta ad abbassare l’audio del collegamento e ristabilire la calma.

