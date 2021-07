Il vaccino a mia figlia neanche in catene, Meloni si sfoga sul green pass

23 luglio 2021 a

a

a

Giorgia Meloni contro il green pass per i teenager. «Non sono contraria al vaccino ma se mi chiedi di vaccinare mia figlia di 12 anni neanche in catene. Mia madre ha dei problemi e l’ho fatta vaccinare cinque mesi fa ma secondo me vaccinare un bambino di 12 anni è un errore». Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni a Marina di Pietrasanta.

Salvini porge la mano alla Meloni: "Nessun litigio minerà l'unità". Il rifiuto del green pass obbligatorio

Poi la Meloni chiarisce che non si considera una no vax ma vuole soltanto vederci chiaro. «Si, mi vaccino e non sono no vax, non sono contraria ai vaccini, sono abituata a dire le cose come le penso ed è molto fastidioso che in questo nostro dibattito politico chiunque abbia il coraggio di fare domande su cose che non tornano improvvisamente debba vedersi una qualche etichetta appiccicata addosso, sempre quando il tuo interlocutore non sa cosa rispondere a quelle domande sensate che fai».

