Green pass, gli italiani scendono in piazza: proteste a Roma e Milano contro il governo

Gli italiani scendono in piazza per protestare contro il nuovo decreto del governo che renderà obbligatorio il Green Pass per accedere anche nei ristoranti al chiuso oltre che per gli eventi. A Roma centinaia di persone si sono riunite in Piazza del Popolo, mentre a Milano la manifestazione di protesta è partita da Piazza Fontana.

"Libertà, libertà, libertà" intonano i manifestanti a Roma. C’è chi grida "no Green Pass", chi !viva l’Italia libera!. Sono alcune centinaia le persone che stanno protestando pacificamente. Un ragazzo sventola la bandiera italiana e uno, con un microfono, invita a non applicare le misure del governo.

«Siamo qui per manifestare la nostra contrarietà all’utilizzo del Green Pass. Noi non siamo contro il vaccino, ma crediamo che questa misura danneggi l’economia. Io ho un ristorante e ho pochi posti all’aperto. Con questa misura in molti falliremo». Lo dice all’Adnkronos uno dei manifestanti in Piazza del Popolo.

Al grido di «libertà, libertà» è partito da piazza Fontana a Milano il corteo contro il Green Pass. Diverse centinaia i manifestanti, per lo più senza mascherina, diretti in piazza Duomo. Alla partenza del corteo ci sono state alcune tensioni con la stampa, con i manifestanti che hanno cercato di allontanare i giornalisti chiamandolo «venduti». «Noi andiamo dove vogliamo» e «no green pass» i cori che si alternano a insulti contro il presidente del Consiglio Mario Draghi. Alla testa del corteo, che in pochi minuti ha già imboccato la Galleria Vittorio Emanuele e raggiunto piazza della Scala, campeggia lo striscione «Via le multinazionali dallo Stato» e «no big Pharma».

Su molti cartelli esibiti dai manifestanti, poi, analogie tra la discriminazione dei non vaccinati e quella subita dagli ebrei. «Non vaccinati = ebrei» si legge su un manifesto a forma di stella di David, mentre su un altro il Green Pass è paragonato a una svastica.

(foto Pasquale Carbone)

