Green Pass obbligatorio, Giorgia Meloni travolge la sinistra: l'imbarazzante silenzio sulle proteste in Francia

18 luglio 2021 a

a

a

Sono i giorni in cui verrà deciso il destino del Green Pass in Italia, che sarà probabilmente obbligatorio per accedere a discoteche, concerti e grandi eventi. Si sta ancora discutendo su cosa fare con i ristoranti - l’ipotesi è di imporlo per i locali che hanno i tavoli al chiuso - ma la polemica è già divampata, con Giorgia Meloni in prima linea contro un modello che sposerebbe quanto deciso da Emmanuel Macron in Francia.

Dopo gli schiaffi altra aggressione per Macron. "Vattene, è uno scandalo", caos a Lourdes

“Macron propone il Green Pass obbligatorio? Il mainstream e la sinistra italiana accolgono la notizia con giubilo e stendono tappeti rossi per replicare il modello in Italia. Come mai, però, restano in silenzio di fronte le folle oceaniche di francesi che protestano contro Macron e questo scellerato provvedimento?” il post su Facebook della leader di Fratelli d’Italia, che più volte ha ribadito la propria contrarietà a misure esagerate e che toglierebbero libertà agli italiani. Si attende soltanto la decisione della cabina di regia del Governo: le polemiche non mancheranno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.