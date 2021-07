L'assurdo paradosso del nuovo bipolarismo italiano su Covid e vaccino

Antonio Siberia 18 luglio 2021 a

Matteo Salvini e Giorgia Meloni, i due leader italiani di destra, sono contrari al vaccino obbligatorio e per la libertà di scelta. Anche sull’obbligo del green pass - su cui è in corso un confronto nel governo - per accedere a ristoranti, eccetera, eccetera, Salvini e Meloni sono molto critici. Il segretario del Pd Enrico Letta invece al green pass è favorevole «per non sprecare - dice - i sacrifici fatti durante il lockdown». Così come è favorevole il presidente del Parlamento Ue, David Sassoli. Pure il senatore di Leu, Francesco Laforgia sottolinea: «Sono favorevole al green pass, anche per l’accesso a momenti di socialità e alla mobilità, perché le scelte individuali di chi non intende vaccinarsi non possono scontrarsi col principio costituzionale di tutela della salute pubblica». Meloni e Salvini, di destra, per la libertà. Letta, Sassoli, Laforgia, di sinistra, per l’obbligo. Ecco il nuovo bipolarismo italiano: destra libertaria e sinistra sanitaria.

Il centrodestra non c'è, da anni è una lite continua. Salvini e Meloni non vanno d'accordo su nulla

