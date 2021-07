Polvere bianca in casa, l'ombra della droga sulla morte di De Rienzo

17 luglio 2021 a

Sarà affidato lunedì dai pm della Procura di Roma l’incarico per l’autopsia sul corpo dell’attore Libero De Rienzo, 44 anni, trovato morto giovedì scorso nella sua abitazione in zona Madonna del Riposo, a Roma.

Il procuratore aggiunto Nunzia D’Elia e il pm Francesco Minisci hanno aperto un fascicolo di indagine in cui si ipotizza il reato di «morte come conseguenza di altro reato». I magistrati disporranno anche l’esame tossicologico: obiettivo di chi indaga è capire se l’attore nelle ore precedenti al decesso abbia assunto droga. Una sostanza bianca in polvere sarebbe stata ritrovata a casa dell’attore: sequestrata dai carabinieri della stazione Madonna del Riposo, sarà analizzata nei prossimi giorni.

