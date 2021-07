De Rienzo: Placido, 'dolore immenso per me e per Viola, suo padre è mio grande amico'

16 luglio 2021 a

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - ''La morte di Libero è un dolore immenso, un fulmine a ciel sereno, sia per me che per mia figlia Viola (Violante Pacido, ndr) che ha la sua stessa età. Sono molto amico di Fiore, suo padre, quando nacque mia figlia mi chiamò per farmi gli auguri. Era un vero talento per il cinema, la sua morte lascia dentro di me un vuoto immenso". Così Michele Placido all'Adnkronos ricorda con commozione l'attore e regista Libero De Rienzo, morto ad appena 44 anni, con cui aveva un rapporto non solo professionale ma anche affettivo e familiare.

''Lo vedevo spesso arrivare con suo padre, l'ho visto crescere e debuttare giovanissimo - racconta - era molto timido. Era un grande attore e sceneggiatore e sarebbe stato anche un ottimo regista. Assieme abbiamo fatto una decina di film tra cui: 'Il sequestro Soffiantini' per la regia di Riccardo Milani la miniserie su Aldo Moro e 'Il Venditore di Donne' di Fabio Resinaro. Viola è sconvolta, erano amici e si vedevano spesso. Non è giusto, era ancora un bambino'', conclude Placido.

