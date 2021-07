Libero De Rienzo, la Procura di Roma indaga sulla causa della morte: disposta l'autopsia

Valeria Di Corrado 16 luglio 2021 a

Sul ritrovamento del corpo senza vita di Libero De Rienzo la Procura di Roma ha aperto un'indagine contro ignoti per "morte come conseguenza di altro reato". Il pm Francesco Minisci ha disposto l’autopsia sul cadavere dell’attore di 44 anni, ritrovato ieri alle 20 nel suo appartamento in zona Madonna del Riposo, a Roma. L’obbiettivo è accertare la causa del decesso.

Al momento sembra sia morto in conseguenza di un infarto. L'incarico peritale affidato dal magistrato al medico legale, però, ha l'obiettivo di verificare se De Rienzo avesse assunto delle sostanze stupefacenti. Se tale circostanza dovesse essere confermata, bisognerebbe risalire a chi gli avrebbe venduto la partita di droga. A rinvenire il corpo senza vita dell’attore è stato un amico, preoccupato perché non aveva sue notizie da qualche giorno. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della stazione Madonna del Riposo che indagano sul caso.

