Salgono contagi e ricoveri in terapie intensive, la variante delta fa paura

Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 2.455, contro i 2.153 di ieri e soprattutto i 1.394 di giovedì scorso. Con 190.922 tamponi, 20 mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale dall’1% all’1,3%. I decessi sono 9 (ieri 23), per un totale di 127.840 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Tornano a salire dopo diverse settimane le terapie intensive, 2 in più (ieri -6), con 11 ingressi del giorno, e sono 153, mentre sono ancora in calo i ricoveri ordinari, 19 in meno (ieri -20), 1.089 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

