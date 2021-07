Stasera Italia, Daniele Capezzone zittisce Pregliasco sul vaccino ai giovani. Il virologo ko

Giada Oricchio 14 luglio 2021 a

Scontro tra Pregliasco-Capezzone sul green pass e sui vaccini contro il Covid-19: “Lei dice sciocchezze”, “Non tratti gli italiani da cretini”. Il virologo dell’Università di Milano, Fabrizio Pregliasco, in collegamento con Stasera Italia News, il talk politico di Rete4, prevede un incremento di casi nel breve periodo a causa della variante delta del virus e degli assembramenti per i festeggiamenti di Euro2020, sottolinea che la vaccinazione va bene, ma punge il giornalista Daniele Capezzone: “Dice cose brutte. Non può affermare che si tratta di un vaccino sperimentale, che fa male ai ragazzi e che non si conoscono le conseguenze degli RNA messaggero”.

Daniele Capezzone si ribella e Pregliasco, paonazzo in volto, lo incalza: “E’ quello che ha detto, non minimizzi le cose, non va bene quello che dice, ha detto delle sciocchezze”. L’ex deputato punta i piedi: “Mi appello alla conduttrice, così non va bene. Non ci provi professore perché casca male con me. Noi non dobbiamo terrorizzare, la gente si convince senza aggredirla o obbligandola, siate più sinceri e abbiate un approccio liberale e non autoritario. Siate più umili e convincerete le persone”.

A questo punto, il virologo, un po’ imbarazzato, fa un passo indietro e si dice d’accordo sull’attività di persuasione anche se non apprezza le parole sulla sperimentazione vaccinale: “Dovreste avvicinarvi a questo vaccino come fareste con qualsiasi farmaco nuovo. E’ un vaccino sperimentato su un campione paragonabile a quello di altri medicinali regolarmente in commercio. Lei invece sta dicendo di non farlo e aspettare 4-5 anni per vedere cosa succede. Io non nascondo che nel prossimo futuro possano emergere degli effetti avversi, lo sapremo solo dopo aver somministrato miliardi di dosi, ma in questo momento il rapporto costo/beneficio è assolutamente a favore”.

Capezzone salta su e rispedisce l’attacco al mittente: “Sta sbagliando persona, indirizzo e argomento. Non sta parlando con un no vax, ma con una persona favorevole ai vaccini! Io però sono liberale e credo che la gente debba essere informata per aiutarla a decidere. Lei non si permetta di dire agli altri che dicono corbellerie. Lei sa perfettamente che questi vaccini pur essendo un miracolo della scienza sono ancora nella quarta fase di sperimentazione che è in corso su di noi (gesticola adirato, nda). Nessun paese al mondo ha reso obbligatoria questa vaccinazione e non conosciamo gli effetti di lungo e medio termine dei vaccini con la tecnica mRNA, mai usata prima nei vaccini sugli esseri umani”.

Pregliasco è irritato e ribatte: “Continua a dire cose imprecise, tutti i farmaci in commercio hanno il quarto livello! E’ normale, non va nemmeno detto” e scoppia la bagarre con Capezzone che urla: “Che visione paternalistica! Come si permette, non ci deve trattare come se fossimo cretini”.

