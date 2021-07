Stop al caldo, arriva la pioggia: temporali, grandinate e temperature in calo su tutta Italia

Francesca Mariani 13 luglio 2021 a

a

a

Dopo una lunga parentesi calda, a tratti rovente, su molti angoli del nostro Paese, sta per arrivare un vortice «spacca estate», pronto a dare una prima spallata all’anticiclone africano. I meteorologi segnalano infatti che a partire da oggi un centro di bassa pressione, alimentato da aria molto fresca, muoverà il suo baricentro dalla Francia verso le nostre regioni di Nordovest dove già dalle prime luci del giorno si registreranno numerosi rovesci anche a sfondo temporalesco, pronti a spostarsi rapidamente verso il resto del Nord nel corso della giornata. Su queste zone si eleverà anche il rischio di fenomeni intensi accompagnati da locali nubifragi e grandinate.

Travaglio choc sulla festa azzurra: auguri di terapia intensiva e pronti alla morte per Covid

Sul resto del Belpaese lo scenario meteorologico resterà ancora votato alla calda stabilità atmosferica, ma non durerà molto. Tra mercoledì e giovedì infatti il vortice ciclonico si porterà verso le regioni centrali con un’alta ondata di temporali e grandine. Tempo ancora spesso instabile al Nord, soprattutto sulle regioni orientali dove saranno sempre possibili temporali pomeridiani. Il maltempo porterà anche un generale calo termico: dapprima al Nord, poi entro giovedì anche al Centro e infine pure al Sud, la colonnina di mercurio potrà scendere anche di 10°C rispetto ai giorni precedenti.

"Ad agosto oltre 30mila casi al giorno". Dal Cts l'ennesima profezia catastrofista sul Covid

E proprio sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Valle d’Aosta, in estensione dalla notte, a Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e di quelli in corso è stata poi valutata per la giornata di oggi allerta arancione per rischio temporali su gran parte della Lombardia, e allerta gialla in Valle d’Aosta, Piemonte, nei restanti settori della Lombardia, in Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e parte dell’Umbria.

Prima la firma, poi al mare. In fila ai gazebo sul litorale per il referendum sulla giustizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.