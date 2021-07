Referendum giustizia, prima la firma poi al mare. In fila davanti ai gazebo sul litorale laziale

11 luglio 2021 a

Il leader della Lega Matteo Salvini comincia presto la domenica come dimostra questa foto scattata a Tarquinia sul litorale laziale. I referendum sulla giustizia promossi da Carroccio e radicali stanno attraendo molte persone davanti ai gazebo persino al mare. "Prima la firma, poi la spiaggia": il segretario della Lega oggi è in tour nel Lazio in una frenetica seria di comizi e incontri che si concluderanno alle 18 a Ostia mare.

