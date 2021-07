Il miracolo di Lecco: autista eroe salva 25 bambini dall'autobus in fiamme

13 luglio 2021 a

Un autentico eroe contemporaneo. Venticinque bambini sono stati messi in salvo prima che un autobus prendesse fuoco in galleria lungo la Superstrada 36 che collega Lecco alla provincia di Sondrio. L’incidente è avvenuto all’altezza di Lierna, in provincia di Lecco. L’autista si è invece accorto che qualcosa non andava: è riuscito a fermarsi e a far scendere i ragazzini diretti a Livigno per un campo estivo. I piccoli, provenienti dalla provincia di Como, sono stati metti al sicuro prima che le fiamme avvolgessero il mezzo. L’intervento dei vigili del fuoco, fanno sapere dalla centrale, è iniziato intorno alle 9.30 ed è proseguito fino alle 12. «Probabilmente si è verificato lo scoppio di uno pneumatico e da lì è divampato l’incendio che ha avvolto completamente il mezzo. Al nostro arrivo i bambini erano già tutti scesi e in sicurezza», fa sapere all’Adnkronos uno dei vigili del fuoco intervenuti con più mezzi sul luogo dell’incidente.

All’autista sono arrivati anche i complimenti di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia: «Questa mattina un autobus con a bordo 25 bambini ha preso fuoco all’interno di una galleria, lungo la strada statale 36 che collega Lecco alla Valtellina, all’altezza di Varenna. L’autista è riuscito a far scendere tutti i ragazzi prima che il mezzo fosse divorato dalle fiamme. Tanta paura, ma fortunatamente nessuno ha avuto bisogno di cure mediche. Sono intervenute - ha concluso - cinque squadre dei vigili del fuoco di Lecco e Bellano, ai quali va il nostro ringraziamento, per spegnere il rogo».

#Lecco, intervento dei #vigilidelfuoco dalle 10 di stamattina sulla SS 36 per l’#incendio di un pullman mentre era in transito in una galleria, all’altezza di Lierna. Illesi i passeggeri a bordo, squadre al lavoro per mettere in sicurezza la sede stradale [11:30 #13luglio] pic.twitter.com/kTkXcuDefq — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 13, 2021

