Variante Delta, lo sfogo di Nicola Porro: ci vogliono richiudere, basta col giornale unico del Covid

Nicola Porro incontenibile sulle ultime notizie riguardanti il Covid ed in particolare la variante delta arrivata dall’India e ormai più che diffusa in tutta Europa. Il noto conduttore televisivo, in uno sfogo su Facebook, non ha dubbi e anticipa quelle che saranno le strategie del ministro Roberto Speranza e degli altri chiusuristi: “Ci vogliono richiudere, è chiaro? Non ci sono dubbi, lo vogliono fare. Li mor***ci loro, ci vogliono richiudere. Abbiamo visto la finale a Wembley Italia-Inghilterra, lo stadio era stupendo con 70mila persone, vedremo che ne pagheremo il prezzo. Già dicono che arriva la variante delta, la variante più diffusa in Italia. E chi se ne frega della variante omega”.

“Come c***o si fa - prosegue Porro, letteralmente indiavolato - a fare un’informazione così allarmistica su questa variante delta, che secondo la Cdc negli Usa e tutti gli esperti non ha nessuna pericolosità maggiore rispetto alle altre varianti. Se prende i ragazzini non li porta in ospedale, non fa una min***a a chi ha avuto la doppia vaccinazione, non rompete le p***e. E invece devono farlo. Ora devono tornare le mascherine all’aperto, come se prima fossero state la salvezza dai contagi. Singapore e Inghilterra hanno derubricato il covid a una pandemia influenzale, manco contano più i contagi. Noi siamo lì a gufarcela sui contagi. Avete rotto. Il giornale unico del virus - conclude il giornalista di Rete4 - ha rotto”.

