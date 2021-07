In Onda, lo sgarbo di David Parenzo a Concita De Gregorio. Ma la conduttrice lo ignora

07 luglio 2021 a

a

a

Presenta gli ospiti uno ad uno e, alla fine, dimentica la collega conduttrice che lo guarda indispettita. David Parenzo prende la parola per primo appena parte la trasmissione In Onda su La7 che conduce in tandem con la giornalista Concita De Gregorio. E' la puntata di martedì 6 luglio quando il conduttore saluta i telespettatori e inizia ad elencare, salutandoli, gli ospiti, uno ad uno. In studio c'è anche la dottoressa Silvia Benvicelli e in collegamento da casa il virologo Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova.

"Variante Delta, così condannano l'Italia". Bassetti e la previsione horror sull'autunno di dolore

Dopo averli presentati vorrebbe iniziare la puntata ma si ricorda di non aver nominato né salutato la collega in apertura del programma: "Scusa Concita... Ci sei anche tu" esclama Parenzo che poi cerca di giustificarsi: "Perché sei ultima... Concita De Gregorio è dulcis in fundo...". Lei lo guarda facendo finta di essere divertita e con il sorriso di circostanza ribatte: "No, figurati... Va benissimo".

Lockdown per non vaccinati? La Maglie contro Bassetti: perché lo ha detto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.