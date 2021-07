Stasera Italia, Maria Giovanna Maglie e il lockdown per non vaccinati. La lezione a Matteo Bassetti

Giada Oricchio 07 luglio 2021 a

“Sono furibondamente stanca”. La giornalista Maria Giovanna Maglie non lascia scampo all’infettivologo Matteo Bassetti che ieri aveva invocato il lockdown per i non vaccinati contro il Covid-19. A Stasera Italia News, il talk politico di Rete4, martedì 6 luglio, la giornalista commenta così la proposta alla conduttrice Veronica Gentili: “Credo che si sia espresso male e che abbia ritenuto di doversi uniformare a un certo stile, quello che da un anno e mezzo ci perseguita e di cui sono furibondamente stanca. La storia del Covid andrà spiegata con calma e le responsabilità della politica sulla cattiva informazione, sui finti piani pandemici, sull’OMS che copriva la Cina dovranno essere individuate. Ora la situazione si è normalizzata, ma chi può dire che gli italiani siano obbligati a credere che un vaccino sperimentale sia la cosa migliore da fare se non convincendoli con una comunicazione politica serrata, intelligente e veritiera”.

Per la Maglie, il governo avrebbe dovuto essere più chiaro sullo stato di impotenza davanti alla pandemia e sul vaccino, rischi compresi, invece è sempre la solita storia: “Il femminicidio usato come patacca quando le donne devi salvarle in vita, il ddl Zan, è l’illiberalità che sostituisce il rapporto di convinzione. Bassetti ha detto una cosa di buon senso cioè se siamo certi che chi non è vaccinato può creare problemi agli altri, allora la scelta di non vaccinarsi va accompagnata a una condizione di vita diversa da chi si è fatto inoculare. Solo che detto come un editto, come se fosse la legge marziale del giorno, fa sì che la gente non ne possa più”.

Dunque, ancora una volta, Maria Giovanna Maglie sottolinea che il governo doveva dire la verità e convincere gli italiani a vaccinarsi, invece l’intera gestione del Covid-19 è risultata opaca e incerta.

