In Onda, Matteo Bassetti e l'allarme sulla variante Delta: "Così ci condannano a un autunno di dolore"

Dalla Gran Bretagna all’Italia, la variante Delta è il colpo di coda del Covid-19 che fa tremare l’Europa. Complici le riaperture, la nuova mutazione ha fatto impennare i contagi nel Regno Unito (circa 30mila e 37 morti in 24 ore) anche se il Primo Ministro Boris Johnson ha dichiarato che la road map sul ritorno alla normalità andrà avanti (“Ora o mai più”), forte anche dell’elevata percentuale di immunizzati.

I vaccini sono l’unica via per uscire dalla pandemia e l’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, lo ribadisce a "In Onda", la trasmissione di LA7 condotta da David Parenzo e Concita De Gregorio. “Ad agosto questa variante sarà predominante come lo è oggi in Inghilterra. Dobbiamo investire sul vaccino: se arriveremo a ottobre con l’80-85% di italiani vaccinati potremo essere tranquilli, altrimenti la situazione sarà di grande dolore” ha dichiarato il professore che ha anche proposto una sorta di lockdown per i non vaccinati scatenando non poche polemiche.

Poi ha rivolto un appello al senso di responsabilità comune e ai 200mila insegnanti non inoculati: “La scuola non è stata tale per un anno e mezzo. Adesso noi vorremmo che i nostri figli tornassero in una scuola sicura, per questo oltre agli studenti, devono essere vaccinati anche gli insegnanti. Quest'estate è altamente patetica, c’è una responsabilità enorme della politica che ondeggia sui vaccini, senza prendere una posizione netta. Non me lo aspettavo”.

