Vaccino, “così si rischia grosso”. Allarme rosso dal virologo Burioni: serve l'obbligo contro la variante delta

Uno dei volti più noti per gli italiani da oltre un anno e mezzo è quello di Roberto Burioni, più che attivo sui propri canali social e spesso presente in televisione per commentare gli sviluppi e l’andamento della pandemia di Covid. Il docente delll’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano si è detto particolarmente allarmato per la grande diffusione della variante Delta, nome assegnato dall’Oms alla mutazione del virus rilevata per la prima volta in India: “Se come pare la variante Delta ha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e VELOCEMENTE in considerazione l’obbligo vaccinale per tutti o si rischia grosso. Il virus non è più quello che abbiamo conosciuto, è diventato molto più pericoloso”.

Il virologo, sempre su Twitter, si è anche scagliato contro i 300 tra medici e sanitari che hanno fatto il ricorso al Tar di Brescia contro l'obbligo vaccinale: “Irrecuperabili. Perché non cambiano lavoro? Sarebbe meglio per tutti”. Il messaggio lanciato da Burioni è chiaro: bisogna vaccinarsi ed è giunta l’ora che il Governo prenda dei provvedimenti per far sì che tutti ricevano la propria dose.

