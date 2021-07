AstraZeneca, l'sms della Regione per anticipare il richiamo. Ma il numero è ko

03 luglio 2021 a

Se rinunci alla vaccinazione eterologa e scegli ancora il vaccino AstraZeneca è possibile anticipare il richiamo della seconda dose. Peccato però che non sia possibile invece rispondere al messaggio inviato dalla Regione Lazio. Da ieri venerdì 2 luglio, chi ha partecipato agli Open Day - secondo quanto già anticipato sul sito di "Salute Lazio" - sta ricevendo la nuova richiesta di adesione ma gli sms di conferma non riescono ad essere inviati dagli utenti.

"Egregio, il suo appuntamento (n.2******) per la seconda somministrazione con vaccino ASTRAZENECA può essere anticipato, se lo desidera, fino al 56 giorno dalla prima somministrazione, sempre con vaccino ASTRAZENECA. Per confermare risponda "VACC1001" da questo cellulare entro e non oltre 24h dalla ricezione del presente messaggio. Nel caso di conferma riceverà un SMS con il nuovo appuntamento entro pochi giorni. In caso di non risposta rimarrà valido l'appuntamento in essere. La ringraziamo per la disponibilità". E' questo il testo del messaggio che la Regione Lazio ha spedito sui cellulari migliaia di utenti per la somministrazione del vaccino anti-covid di Astrazeneca. Un messaggio attesissimo che fa seguito alla decisione di anticipare a 56 giorni la seconda dose di vaccino accettando dunque di farsi somministrare ancora Astrazeneca invece di Pfizer rispetto all'appuntamento già fissato all'Open day.

Il problema è che - secondo moltissimi utenti - da ieri sera risulta impossibile rispondere al messaggio ricevuto dalla Regione. "Messaggio non inviato" è il responso che gli cittadini stanno ricevendo, da ore, nel tentativo di rispondere favorevolmente alla chiamata e partire in vacanza con le due dosi già somministrate.

Il sistema è in tilt o congestionato? Dopo le numerose segnalazioni è arrivato il comunicato della Regione Lazio che allunga i tempi per la risposta (non poiù 24 bensì 48 ore) ma non menziona il disservizio: "E’ in corso l’invio degli sms per le anticipazioni del vaccino AstraZeneca rivolto alla fascia d’età Under 60 - si legge nella nota dell’unità di crisi della Regione Lazio - Chi lo desidera può anticipare la seconda dose secondo le indicazioni ministeriali. E’ stata ampliata a 48 ore la possibilità di dare conferma dell’anticipo della vaccinazione. In 8mila hanno già confermato l’anticipazione della seconda dose al 56esimo giorno dalla prima dose". Arrivederci, a lunedì.



