Euro 2020: Belgio-Italia, tutti gli azzurri in ginocchio. La Nazionale si arrende al coro

E niente, l'Italia alla fine come preventivato si arrende al coro. I giocatori della nazionale diretta da Roberto Mancini si sono infatti inginocchiati, nessuno escluso, come i gli avversari prima del calcio d'inizio della partita valida per i quarti di finali degli Europei 2020 alla Football Arena di Monaco.

Italia in ginocchio con il Belgio ma alla Boldrini ancora non va bene

Entrambe le squadre hanno espresso il loro gesto in sostegno al movimento Black Lives Matter e contro ogni forma di discriminazione, anche se da Coverciano era arrivata la spiegazione che si sarebbero inginocchiati per rispetto degli avversari e non come manifesta adesione alla campagna contro il razzismo.

Storace e gli azzurri in ginocchio: "Guarderò Italia-Belgio dal secondo minuto"

È la prima volta che gli azzurri si inginocchiano tutti insieme prima di una partita, contro il Galles lo avevano fatto soltanto Belotti, Bernardeschi, Emerson Palmieri, Pessina e Toloi. Circostanza che aveva scatenato le polemiche alimentate dalla sinistra. Il risultato? Tutti in piedi contro l'Austria, tutti in ginocchio con il Belgio.

