Denise Pipitone, doppia bomba dai supertestimoni. "Ho visto la bambina in hotel" e la confessione choc

Due supertestimoni scombinano la situazione e il destino di Denise Pipitone. La Procura di Marsala ha riaperto le indagini sul rapimento della bambina siciliana, scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004, e dalla trasmissione Ore14 di Milo Infante arrivano nuove clamorose rivelazioni sui passi avanti verso la verità. Nello speciale del 29 giugno andato in onda su Rai2 è stato svelato che una signora di Roma era in vacanza in Sicilia, proprio nell’hotel dove lavorava Anna Corona. La testimone oculare alla Procura ha detto che al Ruggero II, l’albergo in cui alloggiava, ha sentito delle urla e una frase agghiacciante “Proprio qua dovevi portarla?”. La donna, scesa alla reception per chiedere alcuni asciugamani, aveva notato il nervosismo degli interlocutori e inavvertitamente si aprì pure una porta da cui vide una bambina. Una delle persone attualmente indagate è stata riconosciuta dalla testimone, che aveva ricevuto aiuto in maniera molto seccata nell’hotel.

Oltre a questa c’è una seconda testimonianza, quella di una donna di Mazara del Vallo alla quale una figura ben conosciuta alle indagini avrebbe rivelato in una chat di aver fatto fuori la piccola Denise. In Procura stanno effettuando tutti i riscontri del caso, anche su un’altra rivelazione angosciante della stessa testimone locale, che ha raccontato di essere stata aggredita e picchiata da tre sconosciuti sotto casa dopo l’audizione davanti agli investigatori.

Nel corso dello speciale di Rai2 c’è stato anche spazio per una dura reprimenda di Piera Maggio, madre di Denise, all’ex marito Toni Pipitone: “Il mio unico obiettivo è la ricerca di Denise, non voglio che si parli più della mia vita privata. Forse dimentica che non ha mai contribuito con un euro alla ricerca di Denise, forse dimentica che non è mai stato presente personalmente in nessuna udienza di primo, secondo e terzo grado, forse dimentica di non aver avuto un rapporto affettivo con suo figlio. Ha dimenticato forse che dopo due anni è scomparso completamente dalla vita di Kevin”. La Maggio ha invece spesso elogiato Piero Pulizzi, padre biologico di Denise, per il comportamento tenuto negli anni.

