Quarto Grado, "cosa ho detto contro Piera Maggio". Carmelo Abbate, le ultime dichiarazioni a Quarto Grado

Sono troppi i punti oscuri sul caso di Denise Pipitone tornato alla ribalta diciassette anni dopo la scomparsa della bambina di Mazara del Vallo. Nonostante la mamma Piera Maggio abbia diffidato la trasmissione "Quarto Grado" di occuparsi del giallo della figlia, la trasmissione di Rete4 torna sulla questione. In studio c'è il giornalista Carmelo Abbate protagonista delle dichiarazioni che hanno fatto infuriare la Maggio fino alla diffida.

"L'impegno è quello di dare notizie. Non ho problemi a chiedere scusa a mamma Piera anche perché lei è una vittima di questa storia" sottolinea il giornalista nella puntata in onda venerdì 25 giugno. Ma Abbate non si arrende e dopo le scuse a mamma Piera denuncia ancora: "Secondo me l'elemento forte in tutta questa storia è come sia possibile che questa bambina a mezzogiorno lasci la casa della zia e nessuno la veda più. La risposta non è l'omertà dei mazaresi perché i mazzaresi non sono omertosi. E' la domanda su cui ruota tutto: perché nessuno la vede, come è possibile?"

In onda Nuzzi manda anche le dichiarazioni di Tony Pipitone, ex marito di Piera Maggio: "Sono stato e sono il suo papà" ha dichiarato l’uomo, nonostante il padre biologico della bimba sia Pietro Pulizzi, come scoperto dopo la scomparsa di Denise. L’augurio ora è quello di esserci "quando sarà ritrovata". Prima ha ricordato di avere vissuto "insieme dei momenti bellissimi. Ha dormito con me fino alla notte prima” ha rivelato raccontando che quello giorno prese subito la macchina. "Ho iniziato a girare per cercarla. Le piste all’inizio erano tante. Si cercava nei pozzi, nei campi rom, ma sicuramente c’è stata una cattiva organizzazione delle indagini". E ancora: "Ognuno deve cercare per conto suo la verità per Denise, continuate con le vostre indagini. Fate il vostro lavoro con discrezione e tranquillità".

