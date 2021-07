Lockdown a ottobre, Ricciardi doccia fredda sull'estate

01 luglio 2021 a

Walter Ricciardi gela tutti. E sull’ipotesi di possibili lockdown a ottobre la doccia è freddissima. «Nella lotta all’epidemia non si può escludere nulla, però abbiamo tutte le possibilità per evitare il lockdoawn a ottobre se continuiamo a rispettare tutte le misure che ancora sono in vigore e intensifichiamo ancora più le vaccinazioni. Se invece non lo facciamo, provocheremo un aumento dei casi e non si può escludere che vengano introdotte misure che riducano la mobilità». Lo ha sottolineato il consulente del ministero della Salute, Walter Ricciardi, ospite a "The Breakfast Club" su Radio Capital.

Poi Ricciardi spiega la pericolosità della variante Delta. «La variante Delta ci deve preoccupare: sta creando problemi dalla Gran Bretagna alla Colombia, non dobbiamo compiere gli stessi errori del passato quando il virus è stato sottovalutato. Probabilmente si avranno anche in Italia il numero di contagi del Regno Unito, ma se la popolazione più fragile sarà protetta gli effetti sulla mortalità e le ospedalizzazioni saranno le stesse dell’Inghilterra, quindi molto limitati».

