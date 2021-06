Le ordinanze anti-movida fanno la fortuna degli abusivi, Bianchini denuncia la beffa dopo il lockdown

29 giugno 2021 a

Con le ordinanze anti-movida a fare affari d'oro sono irregolari e abusivi. Mentre gli esercenti, dopo mesi di restrizioni, ancora una volta risultano penalizzati. A sostenerlo è Paolo Bianchini, presidente dell’associazione di categoria MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità, che punta il dito tra le altre cose sul caso emblematico di Palermo.

«Le ordinanze anti-movida rappresentano una beffa – l’ennesima – per il comparto dell’ospitalità a tavola, soprattutto per quelle attività che, dopo mesi di chiusure senza senso, non supportate da evidenze scientifiche, ora potrebbero lavorare fino a notte inoltrata. Allo stesso tempo le ordinanze si stanno rivelando una manna per gli abusivi che girano per i centri storici vendendo alcolici e quant’altro senza alcun controllo, e per molti minimarket, gestiti solitamente da cittadini originari del Bangladesh e dell’India, che fingono di chiudere ma in realtà continuano a smerciare», dichiara il rappresentante dell'associazione che riunisce, ristoratori, albergatori esercenti ecc.

«Emblematico è il caso di Palermo, con il sindaco che si nasconde dietro la foglia di fico dell’ordinanza anti-movida, non essendo in grado di garantire i controlli. Risultato: gli esercenti regolari, che creano lavoro e versano regolari tasse, sono costretti a chiudere, mentre strade e piazze affollate diventano facile territorio di conquista degli abusivi e dei cosiddetti Bangla-market», ha spiegato Paolo Bianchini.

«Quello che sta accadendo a Palermo succede, purtroppo, anche in altre città. È la solita “Italietta”, che penalizza e vessa con provvedimenti illogici i piccoli imprenditori, mentre gira ipocritamente il capo di fronte alla realtà dell’abusivismo e delle vendite irregolari», ha aggiunto Paolo Bianchini.

«Chissà perché ci facciamo sempre del male da soli. Da noi la movida ha assunto una accezione negativa, mentre nelle capitali europee esistono interi quartieri che hanno creato la loro fortuna internazionale grazie alla vitalità sociale e culturale delle ore notturne», conclude il presidente di MIO Italia.

