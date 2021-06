Covid, il vaccino Moderna funziona contro la variante Delta: "Anticorpi neutralizzanti"

Giada Oricchio 01 luglio 2021 a

La variante Delta del Covid-19 non spaventa il vaccino Moderna. La casa farmaceutica ha annunciato che il vaccino produce gli anticorpi utili a combattere la mutazione del Sars Cov2 che si diffonde negli USA e in molte altre parti del mondo. I ricercatori della big pharma americana hanno testato i campioni di sangue di otto persone per verificare se avessero prodotto le difese contro le varianti della proteina spike del Coronavirus e il risultato è stato che “ha prodotto titoli neutralizzanti contro tutte le varianti testate”.

Le proteine​​protettive sono chiamate anticorpi neutralizzanti perché sono in grado di impedire al virus di entrare nelle cellule e rispetto alla quantità di anticorpi prodotti contro la versione originale del virus, i livelli di anticorpi contro la variante del delta sono stati ridotti di 2,1 volte. I risultati sul vaccino RNA messaggero sono stati resi noti dall’azienda in una nota ufficiale e l’annuncio ha avuto una ripercussione immediata alla borsa di New York: +5,9% per le azioni Moderna. Il CEO Stephane Bancel ha dichiarato: “Siamo sempre impegnati a studiare varianti emergenti. Questi nuovi dati sono un incoraggiamento e rafforzano la nostra convinzione che il vaccino Moderna Covid-19 dovrebbe proteggere anche contro eventuali nuove varianti”.

