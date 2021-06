Variante Delta, mai così tanti contagi nel Regno Unito da gennaio. Cresce l'ansia per i tifosi a Roma

30 giugno 2021 a

Il Regno Unito ha registrato 26.068 nuovi contagi di Covid-19 nelle ultime 24 ore. È il dato più alto dal 29 gennaio (quando erano stati 29.079), mentre i morti sono stati 14 (il 29 gennaio erano stati 1.245). I dati ufficiali sono stati diffusi da Sky News. Ad alimentare il nuovo aumento di infezioni contribuisce la variante Delta.

Sale quindi l'ansia in vista di sabato, quando a Roma si giocherà la gara dei quarti di finale degli Europei tra Inghilterra e Ucraina. Il governo inglese ha chiesto ai tifosi di non viaggiare per l'Italia e di tifare da casa. "Mi auguro che i tifosi inglesi non arrivino a Roma. La circolazione della variante Delta in Gran Bretagna è così intensa e fuori controllo che è opportuno evitare un’apertura ampia. Noi abbiamo messo una misura cautelare che è la quarantena di 5 giorni. Poiché la partita è tra 4 giorni mi auguro che si blocchi l’eventuale flusso". A dirlo è Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute per l’emergenza coronavirus. "È bene - continua Ricciardi all'AdnKronos- che vengano fatti tutti i controlli agli aeroporti e che vengano fatte passare solo persone vaccinate, immuni naturalmente o con tamponi negativi. Tutti i controlli devono essere fatti con il massimo rigore perché da quella zona, così come dalla Russia, in questo momento arriva il maggior rischio. Servono controlli dettagliatissimi, individuo per individuo».

Secondo Ricciardi la pandemia è ben distante dall'essere finita. "Si sta presentando un contesto in cui la variante Delta e la variante Delta bis si stanno espandendo a macchia d’olio. È saggio quindi portare le mascherine quando non si è certi che le persone, all’interno di un ambiente, siano tutte vaccinate o immuni. In un ambiente di lavoro controllato o in famiglia si possono anche togliere, ma senza l’assoluta certezza è bene che vengano portate".

