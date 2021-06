Euro 2020, Benzema fenomeno in Francia-Svizzera: il giudice lo salverà? Bufera social per la telecronaca di Sky

28 giugno 2021 a

Incredibile Karim Benzema che in un manciata di minuti segna due gol contro la Svizzera agli ottavi di Euro 2020, con gli elvetici in vantaggio di una rete e un rigore parato dal portiere francese Hugo Lloris. Ma ancor più incredibile è il commento che scappa al telecronista di Sky dopo il primo gol del bomber del Real Madrid che ha purgato gli svizzeri grazie a un controllo funambolico.

"Rischia il carcere ma chissà se il giudice si farà intenerire" dice il commentatore dopo la prodezza con riferimento al processo per il presunto tentato ricatto a Mathieu Valbuena, suo compagno di nazionale nel 2015, legato a un video a luci rosse. "Speriamo di no", lo corregge subito il collega al commento tecnico. Per quella vicenda giudiziaria Benzema era restato a lungo fuori dal giro dei Blues.

La frase non è passata inascoltata agli utenti di Twitter. Tra cui Paolo Ziliani, storico giornalista sportivo che già aveva asfaltato il collega Fabio Caressa per la prosopopea delle sue telecronache dell'Italia sulla Rai e gli errori nel pronunciare i nomi dei calciatori avversari. "Come si fa a dire che 'fossi il giudice del processo di Benzema lo assolverei per il secondo gol che ha fatto!' Sky non ve smentite mai!", tuona il giornalista.

Insieme a lui tanti utenti: “Chissà che questo tocco non intenerisca il giudice che deciderà su #Benzema che rischia 5 anni di carcere”. Gol dell’1-1 in #FranciaGermania, telecronaca #Sky";" "Secondo il telecronista di #Skysport solo perché Benzema ha segnato il giudice dovrebbe graziarlo a processo! Ma stai bene!?"; "Intanto, a Berna, un pubblico ministero ha appena deciso che, domani mattina quando arriverà in ufficio, aprirà un fascicolo su Ricardo Rodriguez" che ha sbagliato il rigore dato agli elvetici.

