Polizia in camera alle 4 del mattino, Emilio Fede trattato come un boss

Gli agenti gli sono piombati nella camera d'albergo alle 4 del mattino. Avevano l'ordine di verificare che ci fossero tutte le autorizzazioni del tribunale di sorveglianza di Milano. Emilio Fede è agli arresti domiciliari e deve scontare 4 anni e 7 mesi di carcere per la vicenda Ruby. L'ex direttore del Tg4 era sceso da Milano a Napoli per partecipare ai funerali di sua moglie Diana de Feo, scomparsa martedì scorso a 84 anni.

Condizioni critiche per Emilio Fede: spavento per il ricovero ad 89 anni

"Hanno voluto trattarmi come un boss - ha dichiarato Fede in un'intervista al quotidiano Il Roma - Ricordate quando lo scorso anno piombarono nel ristorante del lungomare mentre festeggiavo il mio 89esimo compleanno con mia moglie Diana e fui arrestato per evasione dai domiciliari di Milano?". Stesso trattamento anche in quel caso in effetti...

