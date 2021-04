Emilio Fede ricoverato al San Raffaele di Milano in condizioni critiche. Aveva già avuto il Covid

10 aprile 2021 a

Ansia e paura per Emilio Fede. Il giornalista ed ex direttore del Tg4 è ricoverato in condizioni critiche da qualche giorno all'ospedale San Raffaele di Milano. Fede ha 89 anni, ne compirà 90 il 24 giugno: “Il covid non c’entra niente, sono in un letto al San Raffaele di Milano per una caduta, una rovinosa scivolata, e sono curato egregiamente dagli amici. L’ho vista brutta, sono in piedi per miracolo. È stata un’esperienza drammatica”.

Non è stato di certo un anno fortunato per il volto noto del telegiornale di Mediaset. Lo scorso dicembre, Fede era risultato positivo al tampone che rileva il coronavirus ed aveva trascorso la prima parte dell'isolamento in un hotel di Napoli, prima di venire ricoverato al Covid residence dell'Ospedale del mare, sempre nel capoluogo campano.

Nel giugno del 2020 Fede era stato invece arrestato con l'accusa di evasione mentre cenava con la moglie Diana De Feo in un ristorante del lungomare di via Partenope a Napoli. L'ex direttore del Tg4 era appena arrivato da Milano per festeggiare con la moglie il suo 89esimo compleanno: sei carabinieri in borghese sono arrivati nel locale ed hanno invitato Fede, allora claudicante per una caduta che gli aveva procurato danni alla gamba, a rientrare subito nell'albergo dove aveva poco prima depositato le valigie. Il capitano dei carabinieri gli aveva quindi consegnato la richiesta del magistrato di Milano in cui il giornalista veniva considerato latitante per evasione, avendo lasciato la sua abitazione di Milano, dove, dopo aver scontato 7 mesi di domiciliari, doveva completare la pena con 4 anni di servizi sociali. E ora una nuova battaglia da combattere.

