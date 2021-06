Flavio Briatore disperato, nessuno rinuncia al reddito. Il siparietto con Del Debbio: ti prendo come cameriere

Gaetano Mineo 24 giugno 2021 a

“Umanamente sono trattati come delle bestie. Non si può lasciare la gente così, non ci sono servizi, non c’è cibo. Non siamo preparati ad accogliere questa gente. Stanno meglio a casa loro che nei centri d’accoglienza a Lampedusa”. Un fiume in piena Flavio Briatore intervenendo nella trasmissione di Rete4, Diritto e Rovescio.

La reazione dell’imprenditore si scatena nel momento in cui Paolo Del Debbio manda esclusive immagini del centro di accoglienza di Lampedusa con assembramenti di migranti, rifiuti, “senza servizi e senza cibo” per dirla con Briatore.

Poi il siparietto. La trasmissione sta per chiudere per il periodo estivo. Quindi, Del Debbio, rimarrà disoccupato, in questi tre mesi. E così chiede a Briatore se può lavorare nei suoi locali come cameriere. “Non c’è problema”, dice l’imprenditore, aggiungendo, “così finalmente inizierai a lavorare”.

