Flavio Briatore, le condizioni di salute dopo il malore a Baku: interviene anche Elisabetta Gregoraci

Come sta Flavio Briatore? L’imprenditore piemontese, diventato un esperto comunicatore social, venerdì 4 giugno ha accusato un lieve malore che lo ha costretto a una sosta forzata nell’infermeria del circuito di Baku, dove domenica 6 giugno si correrà il GP di F1. Oggi, il proprietario del Billionaire e di numerosi locali di lusso, ha rassicurato tutti postando sul suo profilo Instagram una foto in cui appare in salute e sorridente al fianco dell’ex team principal della Ferrari, Stefano Domenicali.

Lo scatto è accompagnato da un messaggio positivo: “Buongiorno a tutti! Come vedete oggi sto alla grande dopo la piccola defaillance di ieri. Grazie e buon sabato”. Briatore, team manager della Renault iridata con Fernando Alonso, è un habitué delle corse e in passato si è fatto il suo nome come nuovo Presidente del Circus.

Tra i tanti commenti, non è mancato quello di Elisabetta Gregoraci, moglie separata, ma sempre al suo fianco: emoji del braccio che indica forza e occhi a cuoricino. La coppia è stata vista di recente insieme a Forte dei Marmi, ma nonostante la rivelazione di Mara Venier (“Flavio è ancora molto innamorato di Elisabetta” disse un mese fa durante una puntata di “Domenica In”) sembra che tra i due non ci sia alcun ritorno di fiamma. Solo una convivenza civile e affettuosa per il bene del figlio Nathan.

