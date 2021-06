Caso Mauro Romano "sono felice, devo ringraziarvi". Bomba a Storie Italiane: è stato ritrovato?

Francesco Fredella 22 giugno 2021 a

A Storie italiane su Rai2 si torna a parlare della scomparsa di Mauro Romano, un giallo lungo 44 anni (si sono perse le sue tracce da Racale e sua mamma Bianca non ha mai smesso di credere che sia vivo). In collegamento con Eleonora Daniele nella puntata del 22 giugno dice: "Devo ringraziarvi". Fuoriprogramma in diretta, la conduttrice resta senza fiato. “Sono felice. Non posso dire di più, Eleonora. Vi sono grata per tutto lo straordinario lavoro che avete fatto, non lo dimenticherò mai fino all’ultimo giorno della mia vita. Sono felice, Eleonora. Devi capire tutto da questa frase. Non pensare che io mi dimentichi di voi”, continua mamma Bianca. Il padre di Mauro, Natale, ha poi aggiunto: "Abbiamo ricominciato a vivere, perché dopo anni di profonda sofferenza siamo giunti a un traguardo piuttosto confortevole. Provate a immedesimarvi nel dolore che provavamo verso nostro figlio, che non si riusciva a capire che fine avesse fatto. Adesso siamo arrivati a una conclusione che ci lascia sperare di poter essere contentissimi".

Questo giallo ha tenuto tutti sulle spine per anni. Bianca, la madre di Mauro, aveva riconosciuto la cicatrice di suo figlio in una foto su un settimanale, che ritraeva un ricco sceicco di Dubai. E così si è aperta una nuova pista: quell’uomo è davvero Mauro Romano? Resta un mistero. Intanto, l’uomo non mai risposto all'appello della famiglia, che non si è arresa e crede che Mauro sia ancora vivo. "La famiglia araba dal 2007 nega che quell'uomo, oggi ricchissimo, possa essere Mauro – afferma l’avvocato dei coniugi Romano, Antonio La Scala – Anche il padre, quando fu ascoltato dal console italiano nel 2008, ha sempre sottolineato come non si trattasse del bimbo scomparso in Italia”.

Ora, però, spuntano anche nuove intercettazioni. Una di queste riguarda un dialogo della signora Paola Romanelli con un’amica, la quale le ha domandato cosa le abbiano chiesto i carabinieri. “Stanno affermando che io nascondo qualcosa. No, no, no, non nascondo niente, io questo so e questo ho detto. Mi hanno detto che mi richiameranno, io ho risposto che mi possono mandare anche al tribunale, ma la verità è quella”, avrebbe affermato la donna. E’ un giallo che non trova spiegazioni.

