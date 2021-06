L'oroscopo di Ada Alberti: periodo fortunato per il Cancro, scoppia la passione per Toro e Ariete

Giada Oricchio 21 giugno 2021 a

a

a

L’oroscopo dal 21 al 27 giugno 2021. Ada Alberti, astrologa di “Mattino 5” e “Pomeriggio 5” legge le stelle: periodo vincente per il Cancro, bene anche la Bilancia e il Capricorno. Mercurio in opposizione non favorisce i nati sotto il segno della Vergine. Tanta passione per Toro e Ariete.

ARIETE. Vi dedicherete un po’ più alla casa. Dovete fare selezione sulle amicizie, qualcosa stride. Tanta passione in amore.

TORO. Le difficoltà sono innegabili soprattutto sul lavoro però dovete andare dritti per la vostra strada e osare un po’ di più. Passione in amore, i single possono incontrare la persona giusta.

GEMELLI. Possono arrivare degli accordi di lavoro, finalmente buone nuove in arrivo, ma ancora occhio alle spese.

CANCRO. Oggi è il solstizio d’estate e inizia il periodo dei compleanni per i nati sotto questo segno. Periodo vincente, osate. Incontri per i single e favoriti i viaggi.

LEONE. Attenzione siete troppo ansiosi in questo periodo. Qualcosa va così così in amore, ma Venere vi gratificherà. Buone nuove per gli affari domani.

VERGINE. Ancora Mercurio nel segno e questo significa che fino a luglio vi creerà qualche problema nelle collaborazioni di lavoro. Cercate il compromesso anche in amore. Incontri importanti per i single.

BILANCIA. Potreste fare un salto di qualità nella professione, tempo di osare e dite sì alla costruzione di un amore.

SCORPIONE. La settimana inizia un po’ giù di corda, cambia qualche referente ai piani alti, ma dovete osare sui progetti di nozze o convivenza. Incontri importanti per i single.

SAGITTARIO. Ancora qualche problema soprattutto nelle collaborazioni di lavoro. Sappiate ascoltare e parlate poco.

CAPRICORNO. Nuove collaborazioni di lavoro. Arriva qualcosa di molto interessante, siate positivi e fiduciosi.

ACQUARIO. Qualcosa non funziona sul lavoro. Occhio alle bugie in questo periodo, qualcuno forse non manterrà una promessa.

PESCI. Molto interessante l’amore, è arrivato il momento di osare. All’orizzonte c’è una buona proposta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.