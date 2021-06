Cartabianca, "Gruber, Formigli e Floris..." Massimo Giletti a un passo dalla Rai si sfoga con Bianca Berlinguer

Giada Oricchio 16 giugno 2021 a

Siparietto a Cartabianca, il programma di approfondimento politico su Rai3, martedì 15 giugno, tra Massimo Giletti e Bianca Berlinguer. La conduttrice lo annuncia felice come chi vede un amico più che un collega e il giornalista piemontese fa il suo ingresso con lo sguardo emozionato e l’aria baldanzosa.

Per il ritorno ufficioso in Rai, Giletti ha scelto jeans, sneakers, maglietta bianca e giacca: “Mi siedo dove voglio?” indicando i tre cubi che fungono da sedia, ma la Berlinguer lo gela con geometrica precisione: “No, no, ti ho detto lì davanti a me”. Il conduttore di “Non è l’Arena” va al suo posto e poco più tardi sparerà ad alzo zero contro Lilli Gruber, Giovanni Floris e Corrado Formigli: “Da loro nessuna solidarietà per le minacce ricevute dal mafioso Graviano. Mi sono sentito solo”.

Sul possibile ritorno in Rai a partire dalla prossima stagione, Massimo Giletti non ha confermato né smentito le indiscrezioni. “Non rispondo alla domanda” ha detto a Bianca Berlinguer che cercava di stanarlo, ma è difficile pensare che le porte del servizio pubblico si siano aperte solo per un’ospitata, è più probabile che Massimo Giletti ne abbia approfittato per incontrare i vertici lontano da occhi e orecchie indiscreti. Anche perché un piccolo indizio, il conduttore l’ha lasciato: “Stai tranquilla, se tornassi non andrei di martedì (cioè contro #cartabianca, nda)”. Una prova indiretta che ci sono stati degli abboccamenti con i vertici di Viale Mazzini: qualche mese fa, infatti, Dagospia aveva rivelato che Giletti era stato contattato per uno spazio informativo su Rai2 che facesse concorrenza a “Piazza Pulita” di Corrado Formigli. Giovedì sera, non martedì, appunto.

