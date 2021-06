Padellaro difende Arcuri per salvare Conte, Giletti lo sbrana. Scontro brutale a #cartabianca

Giada Oricchio 15 giugno 2021 a

L’ex commissario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, fa litigare Antonio Padellaro e Massimo Giletti a #cartabianca, l’approfondimento politico di Rai3, martedì 15 giugno: “Arcuri è stato l’errore più grave dell’ex premier Conte”, “Vedremo i risultati di Figliuolo”.

Nello studio di #cartabianca si capisce subito che non c’è feeling tra l’ex direttore de “Il Fatto Quotidiano” Antonio Padellaro e il conduttore di “Non è l’Arena” Massimo Giletti. Le prime scintille si accendono sui vaccini, ma l’incendio divampa quando il giornalista di LA7 osserva: “Arcuri aveva in mano tutto, dall’Ilva all’Alitalia, aveva in mano qualsiasi cosa, è stato un errore gravissimo. Questo è stato l’errore più grave di Conte, molto bravo a portare i 209 miliardi in Italia, ma ha dato l’emergenza in mano a un uomo che Draghi ha eliminato dopo pochi giorni. Oggi il decisionismo di Draghi è importante, ha messo persone competenti ai Servizi segreti e a Cassa Depositi e Prestiti che, mi dicono, fosse un albergo a 5 stelle, mentre il Movimento diceva di aver sconfitto la povertà”.

Antonio Padellaro puntualizza: “Io non sarei ingeneroso con il premier”, “Io non sono ingeneroso con Conte” replica Giletti e il direttore di nuovo: “Io non ho detto che lo sei! Arcuri si è trovato davanti a tanti problemi, avrà commesso degli errori, ma è stato sovraccaricato”. Il botta e risposta è un duello da lingue affilate. Giletti non ci sta e sottolinea che con Arcuri l’Ilva è fallita, l’Alitalia è fallita e che le mascherine sono state comprate in Cina con milioni di provvigioni a sconosciuti. Padellaro si inalbera: “Ah adesso la colpa dell’Ilva sarebbe di Arcuri! Una storia vecchia di 20 anni”,

“Di Maio aveva detto in televisione: abbiamo risolto il problema dell’Ilva. Cosa ha fatto per l’Ilva?! E le primule? Centinaia di migliaia di euro nelle primule. E dai! Dobbiamo essere onesti nelle valutazioni. Per me Arcuri ha fallito. Conte ha sbagliato: non puoi mettere un uomo già tanto impegnato, anche sulla pandemia. Doveva metterci una persona che si occupasse solo di quello” è la risposta netta e perentoria di Giletti. La difesa di Arcuri a opera di un furioso Padellaro continua: “Si faranno i bilanci di quello che ha fatto Arcuri e di quello che ha fatto Figliuolo. Trovi che il generale ha fatto benissimo? Allora ti contraddici. Se il caos AstraZeneca non è colpa di Figliuolo, allora nemmeno quelli di prima erano colpa di Arcuri. Non fare il processo ad Arcuri e cerca di stare sul punto”. Giletti ribadisce che l’ex commissario all’emergenza ha dato milioni di euro a emeriti sconosciuti (un intermediario sudamericano, nda) per le mascherine ed è grave non volerlo vedere così Padellaro sbotta: “Hai preso l’andazzo dei tuoi ospiti: interrompi mentre uno parla. Interrompi mentre provo a esprimere un concetto. Io dico che Arcuri non è stato una catastrofe”. Bianca Berlinguer sorride davanti alla zuffa dei colleghi e li ferma dando la parola al professor Galli che di fatto li rimprovera: “Sommessamente, oggi questo non è l’argomento principale”.

