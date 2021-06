Euro 2020: Ungheria-Portogallo, il calcio batte il virus. Spalti pieni, festa e nessuno con la mascherina

15 giugno 2021 a

Ha fatto impressione vedere Ungheria- Portogallo in diretta tv e sapere che non si trattava di immagini di archivio di chissà quanto tempo fa, ma proprio della diretta dagli europei in corso.

Alla Puskàs Arena di Budapest infatti per la prima volta in epoca coronavirus lo stadio era pieno in ogni posto (può tenere 66 mila spettatori) anche in una competizione internazionale come questa. Tifosi dell'una e dell'altra squadra con bandiere sventolanti e forse pure qualche fumogeno e petardo di troppo, ma soprattutto tutti privi di mascherine di protezione di qualsiasi genere che invece in Italia sarebbero obbligatorie anche all'aperto.

Una festa dei tifosi, anche se quelli ungheresi che ospitavano i portoghesi alla fine hanno potuto festeggiare ben poco, avendo subito un secco 3-0 con tutti e tre i goal segnati solo negli ultimi dieci minuti, quando è riapparso Cristiano Ronaldo che ha segnato una doppietta su rigore e su azione.

