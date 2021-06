Paola Ferrari come Sharon Stone! Euro 2020 vietato ai minori: si vede tutto

Giada Oricchio 15 giugno 2021 a

a

a

Come lotta Paola Ferrari! Incidente hot in diretta per la giornalista sportiva. Il volto di Rai 1 per le notti di Euro 2020, è stata pizzicata mentre accavallava le gambe come Sharon Stone in Basic Instinct. Non c'era la stessa malizia e non c'era la voglia di sedurre un giovane Michael Douglas, ma il risultato è stato lo stesso: si è visto tanto, troppo.

La clip postata da @dagocafonal su Instagram (qui il link del video ) sta facendo il giro del web: durante lo studio pre-partita di Euro2020, la bella e brava Paola Ferrari era seduta su uno sgabello e indossava un abito nero molto elegante, ma con uno spacco frontale che metteva in risalto le gambe affusolate.

Notti Europee, rivolta contro la Rai. Danielle Madam, autogol "politico"...

Tutto bene fino a quando ha cambiato posizione e la telecamera, che la inquadrava a figura intera, l'ha "tradita" mostrando gli slip. Un imprevisto birichino per la prima giornalista donna a condurre la storica trasmissione "90° minuto" che ama e segue il calcio da sempre: "È uno sport in cui anche Davide può vincere contro Golia. Scatena le passioni ed è un formidabile veicolo di integrazione. Gli Europei sono come i Mondiali, una festa popolare, non solo un evento sportivo".



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.