L'oroscopo di Ada Alberti: settimana da urlo per i Pesci, sorprese positive per il Cancro

L’oroscopo dal 14 al 20 giugno 2021. Ada Alberti, astrologa di “Mattino 5” e “Pomeriggio 5” prevede una settimana straordinaria per i Pesci e cose belle per il Cancro. Qualche difficoltà per Vergine, Sagittario e Scorpione.

ARIETE. Arriva una prima risposta a un progetto cui tenete molto, ma ci può essere una discussione con un parente a cui tenete molto. Calma e sangue freddo.

TORO. La settimana inizia un po’ giù di tono, siate cauti e diplomatici soprattutto con i superiori. Qualche discussione in casa.

GEMELLI. C’è un progetto da rivedere e ridiscutere. Ancora un po’ di attenzione alle spese, siate prudenti.

CANCRO. Sempre buone notizie per i nati sotto questo segno. Soprattutto la prossima settimana ci saranno grandi eventi, siate positivi e non ansiosi perché accadranno cose belle.

LEONE. Avanti tutta con gli affari soprattutto domani, sì alle proposte. In famiglia troverete la forza per affrontare i problemi.

VERGINE. Ancora qualcosa stride, c’è un progetto da rivedere. Provate a programmare meglio le giornate di lavoro. L’amore sarà più facile.

BILANCIA. Se prima Marte vi ha causato qualche dissenso con un superiore, adesso invece è arrivato il momento di cercarvi e trovare la famosa “raccomandazione”. Osate!

SCORPIONE. Inizio un po’ down la settimana. C’è qualcosa che non va, ma non dovete demordere, anzi lottate e siate diplomatici e otterrete tutto quello che volete. Ottimo l’amore.

SAGITTARIO. Ancora qualcosa stride, occhio alle bugie che hanno le gambe corte soprattutto in amore.

CAPRICORNO. Si aprono nuove strade, tutte da vagliare. Siate un po’ meno rigidi con il partner, incontri per i single.

ACQUARIO. Qualcosa non funziona al 100% nelle collaborazioni di lavoro. Il partner invece avrà bisogno di voi, siate diplomatici.

PESCI. Settimana straordinaria, tutta da vivere soprattutto in amore, lottate attivamente per il lavoro e otterrete.

