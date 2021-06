Sparatoria ad Ardea finisce in tragedia: tre morti, di cui due bambini. Squilibrato barricato in casa

13 giugno 2021 a

Una lite per futili motivi finita nel peggiore dei modi possibili. È strage ad Ardea a seguito di una sparatoria nei pressi del comprensorio Colle Romito: sono morti in tre dopo i colpi di pistola esplosi presumibilmente da un uomo, che il sindaco del comune del litorale di Roma ha definito uno squilibrato. Ad avere la peggio sono stati un anziano signore e due fratelli di 5 e 10 anni, uccisi mentre passeggiavano in bici nel parco (a 30 metri dalla loro casa) in cui è andata in scena la lite tra l’anziano, che non ha alcun legame di parentela con i bambini, e il presunto omicida. Daniel aveva 10 anni e David 5. Si sono rivelati inutili i tentativi dei molti sanitari giunti sul posto per rianimarli. A sparare, come detto, sarebbe stato un 34enne con problemi psichici che poi si è barricato in un appartamento di via Colle Romito 238. Sul posto ci sono i carabinieri dei comandi locali che stanno operando con l’aiuto delle aliquote primo intervento del comando provinciale di Roma e dei gruppi speciali.

"Ho ricevuto ora - le parole in una nota dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato - una telefonata che non avrei mai voluto avere, il Direttore Sanitario dell’Ares 118 mi ha appena comunicato che i medici soccorritori stanno facendo la constatazione di decesso per entrambi i bambini. Il primo a non farcela è stato il più piccolo, poi purtroppo è mancato anche il secondo bambino. Gli operatori intervenuti sul posto hanno impiegato tutti gli sforzi possibili per salvare le vittime con ripetuti tentativi di rianimazione, ma la situazione è apparsa fin da subito compromessa. Sono profondamente scosso per l’accaduto ed esprimo tutto il mio rammarico e le più sentite condoglianze ai familiari e all’intera comunità di Ardea che oggi - conclude D’Amato - vive un terribile lutto per questa tragedia”.

Oltre a D’Amato ha parlato anche Mario Savarese, sindaco di Ardea: “Ho fornito la mappa catastale dell’appartamento in cui è barricato. Le forze dell’ordine hanno circoscritto l’area e la tengono in sicurezza, sono stato sul posto fino a pochi minuti fa. L’uomo è sicuramente armato, altrimenti i carabinieri avrebbero già fatto irruzione. L’uomo che ha sparato è una persona instabile, che ha manifestato in precedenza dei comportamenti ostili, non si può certo dire che sia una persona normale. Oggi ha messo in atto minacce a cui nessuno aveva dato credito - ha aggiunto il primo cittadino - e la reazione è stata sconsiderata e atroce. I motivi sono futili, non ce ne sono di altra natura, se non di litigi tra vicini. Dev’essere stata una questione di pochi minuti degenerata”. Una tragedia vera e propria.

