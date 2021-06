Turchia-Italia 0-3, il miglior pronostico di tutti i tempi: la previsione di VaneJuice è incredibile

12 giugno 2021 a

Non viene dal futuro e non è un mago, ma Vane Juice ha sconvolto il mondo dei social con il suo pronostico su Turchia-Italia. La partita inaugurale di Euro2020 è terminata 3-0 a favore degli Azzurri, grazie all'autogol di Demiral e alle reti di Insigne e Immobile. Il tabellino della prima sfida degli Europei è anche il pronostico incredibilmente preciso che su Twitter è stato pubblicato da un utente verso le 11.30 di ieri mattina, molte ore prima del calcio d'inizio del match. Il cinguettio dell'utente @VaneJuice è diventato rapidamente un caso sul social network: migliaia di commenti, decine di migliaia di retweet e di like per la 'visione'. In particolare i tifosi turchi hanno inondato di domande l'utente, che ha anche fatto incetta di follower.

