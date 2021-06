È già Mourinho contro Sarri: ecco la rissa tra lo Special One e l'assistente del nuovo allenatore laziale

09 giugno 2021 a

Il nuovo derby della Capitale si gioca in panchina. Due colpi sensazionali, Josè Mourinho alla Roma, la Lazio risponde con Maurizio Sarri. Senza campionato e con gli Europei già alle porte i tifosi giallorossi e biancocelesti anticipano la sfida sui social nel giorno dell'annuncio del club di Lotito, che ha messo sotto contratto l'ex tecnico juventino.

Due personaggi molto diversi, quasi agli antipodi. L'uomo di mondo Mourinho, molto attento a costruire la sua immagine a livello internazionale, più gestore che allenatore di campo, abituato ai grandissimi club e a competere per vincere la Champions (uno dei pochi che ci è riuscito due volte con squadre diverse), dall'altra parte il tecnico che dalle serie minori ha iniziato la sua lunga scalata che lo ha portato a conquistare un'Europa League col Chelsea e uno scudetto alla Juventus.

La sfida non sarà un inedito. E oggi torna alla mente una partita che ha visto, come tante altre volte, protagonista Mourinho fuori dal campo. Si gioca Chelsea-Manchester United nella stagione 2017/18, la squadra di Sarri acciuffa il pareggio all'ultimo istante con il gol del 2-2 di Barkley e l'assistente del tecnico, l'abruzzese Marco Ianni che seguirà Sarri anche alla Lazio, esulta come un pazzo insultando Mourinho.

Non lo avesse mai fatto. Lo Special One scatta dalla panchina e va a cercare il contatto con Ianni, che viene evitato solo grazie al pronto intervento degli steward. La questione finisce poi con le scuse reciproche e una multa al collaboratore di Sarri. "Sono stato insultato da Ianni e non mi ha fatto piacere. Sarri è stato il primo a venire da me e dirmi che avrebbe risolto il problema: Maurizio mi ha portato nel suo ufficio per scusarsi e ha portato pure il suo assistente affinché si scusasse pure lui. Accetto le scuse e voglio dimenticare la questione perché anch'io ho commesso errori durante la mia carriera. Non ho intenzione di uccidere a causa di una persona" le parole di Josè Mourinho.

Prossimo appuntamento al derby di Roma. Il divertimento è garantito.

