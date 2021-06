L'aria che tira, Myrta Merlino ci casca ancora. In studio come a casa: il trucco sotto la scrivania

Giada Oricchio 11 giugno 2021 a

Myrta Merlino ci ha preso gusto: non c’è due senza tre! Poco prima dell’ultima puntata de “L’Aria che Tira”, reduce da una stagione di ottimi ascolti, venerdì 11 giugno, la giornalista si è collegata con Andrea Pancani, conduttore di “Coffe Break” per presentare gli ospiti e sotto il tailleur spezzato - giacca bianca e pantaloni grigi - sono spuntate loro: le pantofole di peluche nero, buffe, morbide come una nuvola e soprattutto un toccasana per la cervicale. Un must have per la Merlino che ormai non le nasconde più: ogni occasione informale è buona per mostrarle. Ma in diretta la conduttrice torna impeccabile indossando una classica scarpa bianca e nera.

