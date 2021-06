Cosa dice a Giorgia Meloni, Myrta Merlino svela la chat privata

Giada Oricchio 10 giugno 2021 a

Giorgia Meloni privatissima: Myrta Merlino pubblica su Twitter la chat con la leader di Fratelli d'Italia. La conduttrice de "L'Aria che tira", il talk sull'attualità di LA7, ha annunciato l'intervista alla Meloni postando sul celebre social lo screenshot dell'invito con tanto di emoji e quesito su Palazzo Chigi.

Per ora a #PalazzoChigi incontra Draghi, ma nel futuro sarà lei la prima donna Premier? Domani alle 12.50 lo chiederò alla leader di @FratellidItalia @GiorgiaMeloni.



Tantissimi temi da #Michetti, alla #federazione, fino al #greenpass per un'intervista imperdibile!! #lariachetira pic.twitter.com/6nZk8qg2qR — Myrta Merlino (@myrtamerlino) June 9, 2021

Nella chat, dove spicca il tono confidenziale e l'uso del tu (in diretta televisiva le ha dato del lei, nda), la conduttrice ha ricordato al capo dell'opposizione l'appuntamento: "Sei pronta???" e la Meloni: "Ciao Myrta, come stai? Certo, contenta di tornare". Ma la giornalista ne ha approfittato per piazzare la domanda delle domande: "E per la corsa a Palazzo Chigi sei pronta?", "Palazzo Chigi già fatto. Sono stata la scorsa settimana a trovare Draghi, ma ero a piedi non di corsa" è stata la risposta molto politica e un pizzico ironica di Giorgia Meloni.

Tante faccine sorridenti, ma il tema è serio: in base agli ultimi sondaggi Fratelli d'Italia è al 20,1% e tallona la Lega di Matteo Salvini ferma al 21,4%. Numeri importanti perché in vista delle prossime elezioni politiche potrebbe consumarsi il sorpasso e in caso di vittoria del centrodestra, la Meloni da capo dell'opposizione potrebbe diventare la prima donna Presidente del Consiglio.

