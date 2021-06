L'aria che tira, “spero che non sia così!”. Matteo Salvini manda in tilt Myrta Merlino sul vaccino

Giada Oricchio 11 giugno 2021 a

Bacchettata a distanza di Myrta Merlino, conduttrice del programma “L’Aria che Tira”, venerdì 11 giugno, a Matteo Salvini: “Spero che non sia così!”. Questa mattina, il leader della Lega, Matteo Salvini e la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, si sono incontrati al Tempio di Adriano in piazza di Pietra a Roma per lanciare la candidatura a sindaco di Roma del tandem Enrico Michetti-Simonetta Matone. L’inviata del programma ha riferito in diretta una frase di Matteo Salvini sulla morte di Camilla Canepa, la ragazza di 18 anni morta per trombosi a seguito del vaccino AstraZeneca all’ospedale di Lavagna: “E' un buon giorno per Roma, ma anche di lutto per la povera Camilla. Chiedo di fermare le sperimentazioni sulla pelle dei nostri figli”. Parole che hanno fatto sobbalzare Myrta Merlino: “Ha usato addirittura il termine ‘sperimentazioni’… spero veramente che non si possa pensare né dire che stia accadendo una cosa simile”.

