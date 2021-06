Seconda dose del vaccino in vacanza, arriva l'ok di Figliuolo alle Regioni

09 giugno 2021 a

Seconda dose del vaccino in vacanza, finalmente arriva la conferma che molti italiani invocavano da settimane. Il richiamo si potrà fare anche in una regione diversa rispetto. quella di residenza, il commissario Francesco Paolo Figliuolo si è convinto. A svelarlo è il governatore del Piemonte Alberto Cirio in un post su Facebook.

«Si parte con i vaccini in vacanza» scrive Cirio, che riferisce di avere «appena ricevuto la lettera del generale Figliuolo che autorizza i richiami dei vaccini nelle regioni dove si è in vacanza, come il Piemonte aveva chiesto».

«Ho sentito ore il presidente Giovanni Toti - aggiunge Cirio - con cui abbiamo già siglato l’accordo per far sì che i piemontesi in vacanza in Liguria possano ricevere lì la seconda dose, così come per i liguri che trascorreranno le ferie in Piemonte». «Stiamo mettendo a punto gli ultimi aspetti tecnici. Saremo operativi al più presto» conclude il presidente del Piemonte.

Qualche minuto dopo è lo stesso Figliuolo a confermare di aver accolto la richiesta delle Regioni. «Laddove per eccezionali motivi dovesse rendersi necessaria la somministrazione della seconda dose a lavoratori e turisti che soggiornano al di fuori delle Regione o della Provincia autonoma di residenza per un periodo di permanenza congrua - scrive il generale Figliuolo accogliendo la richiesta della Conferenza Stato Regioni - questa struttura, qualora informata con congruo anticipo, è disponibile al riequilibrio delle dosi da distribuire. Per quanto attiene alla registrazione sui sistemi informatizzati, le attuali procedure, qualora correttamente implementate da ciascuna Regione/P.A, già consentono la regolare tenuta dei flussi informativi».

