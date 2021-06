"Sguardi schifati su di me". Seid Visin, ex Milan, si suicida a 20 anni

05 giugno 2021 a

a

a

Il giovane calciatore Seid Visin, arrivato dall’Etiopia in Italia e adottato da una coppia di Nocera Inferiore (Salerno) si è suicidato impiccandosi nella casa della famiglia. Non aveva compiuto ancora 21 anni. In una lettera aveva denunciato il razzismo: «Ovunque io vada, comunque sia, sento il razzismo sulle mie spalle come un macigno, il peso degli sguardi scettici, prevenuti, schifati e impauriti delle persone», aveva scritto.

Il suicidio risale a due giorni fa, ma la notizia è stata confermata solo oggi. Seid aveva debuttato nelle giovanili del Milan, poi era tornato a casa a studiare e prendersi il diploma di liceo scientifico. Giocava ancora, ma nella squadra di calcio a 5 dell’Atletico Vitalica. Sono anche i suoi compagni della squadra a salutarlo su Facebook ricordandone il sorriso, «l’indiscusso talento, la naturale straordinaria predisposizione a dare del tu alla palla, che restano impressi nella nostra mente» e «la refrattarietà a vedere il calcio come fonte di di guadagno. Vai via come sei arrivato, lasciandoci attoniti senza parole. A-Dios talento enorme dal cuore fragile».

Ancora più straziante l’addio della sua psicoterapeuta, Rita D’Antuono D’Ambrosio, che il 3 giugno scorso ha messo in Fb un enorme cuore rosso accanto al suo nome, e poi ha pubblicato una lettera del ragazzo del gennaio 2019, ora nel Corriere della Sera: «Sono stato adottato da piccolo. Ricordo che tutti mi amavano. Ovunque fossi, ovunque andassi, tutti si rivolgevano a me con gioia, rispetto e curiosità. Adesso sento che si è capovolto tutto. Ovunque io vada, comunque sia, sento il sulle mie spalle come un macigno, il peso degli sguardi scettici, prevenuti, schifati e impauriti delle persone. Ero riuscito a trovare un lavoro che ho dovuto lasciare perché troppe persone, specie anziane, si rifiutavano di farsi servire da me. E, come se non mi sentissi già a disagio, mi additavano anche come responsabile perché molti giovani italiani non trovavano lavoro».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.