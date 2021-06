Covid, anche il Governo è stufo dei limiti di Speranza: tavolate libere nei ristoranti all'aperto

03 giugno 2021 a

a

a

Il Governo dice sì sui ristoranti e cambia idea dopo il pressing delle Regioni sui limiti imposti dal Ministero della Salute, che un paio di giorni fa ha ribadito che non cambiava il tetto massimo di quattro persone per i locali al chiuso e anche per quelli all’aperto. La decisione è arrivata nel pomeriggio: è stata accettata la proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di estendere - in via temporanea e per farlo decadere dopo due settimane - il tetto massimo dei ristoranti al chiuso da 4 a 8 persone per tavolo. Passo in avanti anche sulle tavolate all’aperto: come riferito da fonti delle Regioni il presidente Fedriga, dopo aver ottenuto il via libera per le zone bianche (non ci saranno limiti per le persone sedute allo stesso tavolo) vuole un passo in avanti anche sulle zone gialle, coinvolgendo il tavolo tecnico nazionale.

Ci ha lasciato col cerino in mano, Bassetti tira le orecchie a Speranza

Anche il sottosegretario alla Salute Sileri si è battuto per chiedere il superamento del limite massimo delle 4 persone non conviventi al tavolo per i ristoranti sia nelle regioni in zona gialla sia in zona bianca. “Il limite dei 4 posti a tavola nei ristoranti? Un’assurdità! I numeri della pandemia calano in tutto il Paese, si svuotano gli ospedali: ogni limitazione delle libertà adesso è fuori luogo e priva di fondamenti scientifici. Usciamo dalla narrazione dell’emergenza ed entriamo in quella della ripartenza", ha scritto su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente del Veneto, Luca Zaia.

Tutti contro tutti, il pasticcio dei 4 a tavola è servito

“Anche Draghi si rende perfettamente conto che il tema c’è”, ha affermato il presidente di Fratelli d’Italia Meloni al termine dell’incontro con il premier, “continuano ad esserci - ha sottolineato - misure irragionevoli ai fini della lotta al Covid come il coprifuoco, il limite di 4 persone alle persone a tavola, e le mascherine all’aperto”. E ora il Governo ha deciso di dare l’ok all’idea delle Regioni, andando contro il parere di Speranza che voleva tenere il limite.

"Via il ridicolo limite...". Ecco cosa riaccende la miccia tra Salvini e Speranza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.